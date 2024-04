Поліція Лондона вибачилася за погрозу арештувати єврея біля пропалестинського мітингу

Поліція Лондона була змушена двічі вибачитися після того, як її офіцери погрожували арештувати єврейського чоловіка, якщо він відмовиться залишити місце пропалестинського маршу, оскільки його присутність могла спровокувати демонстрантів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Повідомляють, що 13 квітня поліція зупинила виконавчого директора Кампанії проти антисемітизму Гедеона Фолтера, на якому була кіпа – традиційний єврейський головний убір, коли він намагався перетнути вулицю в центрі Лондона, а поряд проходив пропалестинський мітинг.

This police officer threatens to arrest a man for being “openly Jewish” in London



Why?



Because a pro-Hamas protest might feel “antagonized” by his presence



I am speechless at the blatant antisemitism in this clip- that the police refuse to protect this man because he’s Jewish pic.twitter.com/GiW6JIXA4k