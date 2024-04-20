Поліція Лондона вибачилася за погрозу арештувати єврея біля пропалестинського мітингу

Поліція Лондона була змушена двічі вибачитися після того, як її офіцери погрожували арештувати єврейського чоловіка, якщо він відмовиться залишити місце пропалестинського маршу, оскільки його присутність могла спровокувати демонстрантів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Повідомляють, що 13 квітня поліція зупинила виконавчого директора Кампанії проти антисемітизму Гедеона Фолтера, на якому була кіпа – традиційний єврейський головний убір, коли він намагався перетнути вулицю в центрі Лондона, а поряд проходив пропалестинський мітинг.

This police officer threatens to arrest a man for being “openly Jewish” in London



Why?



Because a pro-Hamas protest might feel “antagonized” by his presence



I am speechless at the blatant antisemitism in this clip- that the police refuse to protect this man because he’s Jewish pic.twitter.com/GiW6JIXA4k April 19, 2024

Один із офіцерів сказав Фолтеру, що він стурбований тим, що "відверто єврейський" зовнішній вигляд чоловіка може спровокувати реакцію з боку протестувальників.

Інший офіцер сказав перехожому, що його арештують, якщо він відмовиться залишити територію, оскільки він "спричиняє порушення громадського порядку".

У п'ятницю лондонська міська поліція вибачилася за мову, яку використав офіцер, описуючи зовнішність Фалтера, але заявила, що учасники контрдемонстрацій повинні усвідомлювати, "що їхня присутність є провокаційною".

Пізніше правоохоронці видалили це вибачення зі своїх акаунтів у соцмережах та опублікувала іншу заяву.

"Намагаючись довести свою точку зору щодо охорони порядку під час протесту, ми спричинили подальші образи. В жодному разі це не було нашим наміром. Ми видалили цю заяву та приносимо свої вибачення", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що "бути євреєм – це не провокація", а також додали, що "євреї Лондона повинні мати можливість відчувати себе у місті в безпеці".

Згодом Кампанія проти антисемітизму звернулася до лондонців із закликом скористатися своїм правом гуляти там, де вони вважають за потрібне 27 квітня, коли запланований черговий пропалестинський марш.

У відповідь на це поліція надіслала Фолтеру листа, де назвала його намір гуляти "протестом", та запропонувала зустрітися з ним, щоб обговорити шляхи "забезпечення якомога безпечнішого проведення заходу", як свідчить обмін листуванням, який оприлюднила організація.

Фолтер у Twitter (X) відкинув ідею про те, що він влаштовує акцію протесту, заявивши, що планує прогулятися як "приватна особа", та що інші можуть до нього приєднатися.

"На жаль, поліція не розуміє суті. Це не протест та не контрпротест. Будь-хто, хто бажає прогулятися Лондоном в суботу 27 квітня,.. може це зробити. Навіть якщо в них "відверто єврейський" зовнішній вигляд".

Раніше британський уряд опублікував нове офіційне визначення поняття "екстремізм" та заявив, що групам, які отримають цей ярлик, буде заборонено отримувати державне фінансування на тлі посилення пропалестинських протестів.

Перед цим прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у зверненні 1 березня виступив проти "екстремістських сил, які намагаються розірвати нас на частини", коментуючи зростання злочинності, пов’язаної з пропалестинськими протестами.

Це сталось на тлі того, як стало відомо, що члени парламенту Великої Британії побоюються за власну безпеку після погроз та образ на свою адресу через військову операцію, яку Ізраїль проводить у секторі Гази.