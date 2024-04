Полиция Лондона извинилась за угрозу арестовать еврея возле пропалестинского митинга

Полиция Лондона была вынуждена дважды извиниться после того, как ее офицеры угрожали арестовать еврейского мужчину, если он откажется покинуть место пропалестинского марша, поскольку его присутствие могло спровоцировать демонстрантов.

Сообщается, что 13 апреля полиция остановила исполнительного директора Кампании против антисемитизма Гедеона Фолтера, на котором была кипа – традиционный еврейский головной убор, когда он пытался пересечь улицу в центре Лондона, а рядом проходил пропалестинский митинг.

