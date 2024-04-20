Полиция Лондона извинилась за угрозу арестовать еврея возле пропалестинского митинга

Полиция Лондона была вынуждена дважды извиниться после того, как ее офицеры угрожали арестовать еврейского мужчину, если он откажется покинуть место пропалестинского марша, поскольку его присутствие могло спровоцировать демонстрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Сообщается, что 13 апреля полиция остановила исполнительного директора Кампании против антисемитизма Гедеона Фолтера, на котором была кипа – традиционный еврейский головной убор, когда он пытался пересечь улицу в центре Лондона, а рядом проходил пропалестинский митинг.

This police officer threatens to arrest a man for being “openly Jewish” in London



Why?



Because a pro-Hamas protest might feel “antagonized” by his presence



I am speechless at the blatant antisemitism in this clip- that the police refuse to protect this man because he’s Jewish pic.twitter.com/GiW6JIXA4k April 19, 2024

Один из офицеров сказал Фолтеру, что он обеспокоен тем, что "откровенно еврейский" внешний вид мужчины может спровоцировать реакцию со стороны протестующих.

Другой офицер сказал прохожему, что его арестуют, если он откажется покинуть территорию, поскольку он "вызывает нарушение общественного порядка".

В пятницу лондонская городская полиция извинилась за язык, который использовал офицер, описывая внешность Фалтера, но заявила, что участники контрдемонстраций должны осознавать, "что их присутствие является провокационным".

Позже правоохранители удалили это извинение со своих аккаунтов в соцсетях и опубликовали другое заявление.

"Пытаясь доказать свою точку зрения по охране порядка во время протеста, мы вызвали дальнейшие оскорбления. Ни в коем случае это не было нашим намерением. Мы удалили это заявление и приносим свои извинения", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что "быть евреем – это не провокация", а также добавили, что "евреи Лондона должны иметь возможность чувствовать себя в городе в безопасности".

Впоследствии Кампания против антисемитизма обратилась к лондонцам с призывом воспользоваться своим правом гулять там, где они считают нужным 27 апреля, когда запланирован очередной пропалестинский марш.

В ответ на это полиция направила Фолтеру письмо, где назвала его намерение гулять "протестом", и предложила встретиться с ним, чтобы обсудить пути "обеспечения как можно более безопасного проведения мероприятия", как свидетельствует обмен перепиской, который обнародовала организация.

Фолтер в Twitter (X) отверг идею о том, что он устраивает акцию протеста, заявив, что планирует прогуляться как "частное лицо", и что другие могут к нему присоединиться.

"К сожалению, полиция не понимает сути. Это не протест и не контрпротест. Любой, кто желает прогуляться по Лондону в субботу 27 апреля,... может это сделать. Даже если у них "откровенно еврейский" внешний вид".

Ранее британское правительство опубликовало новое официальное определение понятия "экстремизм" и заявило, что группам, которые получат этот ярлык, будет запрещено получать государственное финансирование на фоне усиления пропалестинских протестов.

Перед этим премьер-министр Великобритании Риши Сунак в обращении 1 марта выступил против "экстремистских сил, которые пытаются разорвать нас на части", комментируя рост преступности, связанной с пропалестинскими протестами.

Это произошло на фоне того, как стало известно, что члены парламента Великобритании опасаются за собственную безопасность после угроз и оскорблений в свой адрес из-за военной операции, которую Израиль проводит в секторе Газа.