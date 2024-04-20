Греція хоче створити системи ППО за зразком ізраїльського "Залізного купола"

Греція планує розробити систему протиповітряної оборони, подібну до ізраїльського "Залізного купола", спрямовану на захист країни від загроз з повітря.

Про це заявив міністр оборони Нікос Дендіас, якого цитує eKathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Обговорюючи нещодавнє використання Ізраїлем системи протиракетної оборони "Залізний купол" для відбиття масованої атаки іранських безпілотників і ракет на ізраїльську територію, Дендіас сказав: "Нація повинна захищати себе"

"Вивчаючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати купол протиповітряної оборони і протидії безпілотникам", – зазначив грецький міністр.

Дендіас визнав, що розвиток такої інфраструктури займе багато часу, додавши, що в порядку денному до 2030 року є бюджетні асигнування, призначені для цієї мети.

На початку квітня Дендіас розповів про плани щодо модернізації структури Збройних сил, а також про наміри оновити флот винищувачів.

ЗМІ раніше повідомили, що Греція веде переговори з Чехією про закупівлю зброї, яку планує протягом 2024 року передати Україні.