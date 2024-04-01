Греція хоче мати флот з 200 сучасних винищувачів до 2030 року

Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас розповів про плани щодо модернізації структури Збройних сил, а також про наміри оновити флот винищувачів.

Про це повідомляє eKathimerini, інформує "Європейська правда".

Представляючи план модернізації Збройних сил Греції, міністр наголосив на закупівлі винищувачів, посиленні військово-морського флоту та ролі вітчизняної оборонної промисловості в автономних системах та протиракетній обороні.

"Наша мета полягає в тому, щоб до 2030 року ВПС Греції мали на озброєнні 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го поколінь, поступово відмовляючись від літаків 3-го і 4-го поколінь", – заявив Дендіас.

Він оголосив про плани придбати дві або більше повноцінних ескадрилій до кінця десятиліття, що включатимуть літаки F-16 Viper, Rafale і F-35.

"Наша мета – зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві передових засобів ураження. Ми прагнемо створити нову реальність для грецьких збройних сил", – додав міністр.

ЗМІ раніше повідомили, що Греція веде переговори з Чехією про закупівлю зброї, яку планує протягом 2024 року передати Україні.

Раніше Греція надала Україні зенітні ракетні установки та радянські гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 в обмін на сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.

На початку року ЗМІ писали, що грецька влада розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.