Греция хочет создать системы ПВО по образцу израильского "Железного купола"

Греция планирует разработать систему противовоздушной обороны, подобную израильскому "Железному куполу", направленную на защиту страны от угроз с воздуха.

Об этом заявил министр обороны Никос Дендиас, которого цитирует eKathimerini, сообщает "Европейская правда".

Обсуждая недавнее использование Израилем системы противоракетной обороны "Железный купол" для отражения массированной атаки иранских беспилотников и ракет на израильскую территорию, Дендиас сказал: "Нация должна защищать себя"

"Изучая конфликт в Украине, мы пришли к выводу, что необходимо построить купол противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам", – отметил греческий министр.

Дендиас признал, что развитие такой инфраструктуры займет много времени, добавив, что в повестке дня до 2030 года есть бюджетные ассигнования, предназначенные для этой цели.

В начале апреля Дендиас рассказал о планах по модернизации структуры Вооруженных сил, а также о намерениях обновить флот истребителей.

Недавно СМИ сообщили, что Греция ведет переговоры с Чехией о закупке оружия, которое планирует в течение 2024 года передать Украине.