В Греции высмеяли лидера оппозиции за заявления о "знамении" во время обряда крещения

В Греции лидер оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис подвергся насмешкам со стороны коллег и политических оппонентов после заявления о том, что во время обряда крещения в детстве ему было явлено божественное знамение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Касселакис рассказал греческому православному архиепископу Америки, что масло в его крестильной купели приобрело форму креста.

Политик отметил, что это был знак, что он "либо станет священником, либо займет очень важную должность".

После этого оппоненты Касселакиса начали высмеивать его за такие заявления.

В частности, председатель социалистической партии ПАСОК Никос Андрулакис в шутку сказал, что во время его крещения появилось зеленое солнце – символ партии.

"Оно было зеленым, возможно, потому, что использовалось зеленое оливковое масло", – пошутил он.

Эвклид Цакалотос из партии "Новые левые" отметил, что во время крещения лидера его собственной партии образовались серп и молот.

Даже члены партии СИРИЗА были удивлены заявлениями Касселакиса.

"Это упоминание о чудесах немного шокировало. В политическом дискурсе (греческих) левых никогда не было чудес. Тот, кто является рационалистом, не говорит о таких вещах", – сказал известный член СИРИЗА Йоргос Ципрас.

Напомним, в сентябре прошлого года многолетний лидер СИРИЗА Алексис Ципрас после неудачи на парламентских выборах ушел в отставку, его место занял политический новичок Стефанос Касселакис.