В Італії затримали злочинця, якого розшукують у США

Італійська поліція заарештувала "найбільш розшукуваного" американського злочинця на переповненій площі Святого Петра біля Ватикану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням джерела, інформує "Європейська правда".

Затриманого звати Мойзес Техада. Слідчий відділ пенітенціарної служби штату Нью-Йорк класифікує його як схильного до насильства.

Техада входить до списку найбільш розшукуваних осіб департаменту і має судимості за пограбування і викрадення людей.

Затримання відбулось минулого тижня. Чоловік викликав підозру у поліції, яка затримала його і виявила при ньому ножі довжиною 20 см.

На час затримання площа Святого Петра була заповнена паломниками і туристами, оскільки Папа Франциск проводив загальну аудієнцію.

Наразі невідомо, чи становив Техада загрозу для понтифіка.

Слідчі з'ясували, що Техада нещодавно прибув до Рима з Молдови, а до цього жив в Україні.

Він розповів слідчим, що перебував в Україні з 2022 року і воював проти РФ.

Італійська влада чекає на відповідь від американських колег, чи хочуть вони його екстрадувати.

Нагадаємо, у березні правоохоронці міста Л’Аквіла в центральній Італії заарештували трьох палестинців, яких звинуватили в "об'єднанні з метою тероризму" в одній з іноземних країн.

Перед цим бельгійська поліція заарештувала чотирьох підлітків після того, як вони нібито обмінювалися повідомленнями про підготовку джихадистського теракту.