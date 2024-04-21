У Німеччині на тлі сильного похолодання на слизьких дорогах постраждали десятки людей

У Німеччині повернення зимової погоди спричинило низку аварій, на слизьких дорогах постраждали десятки людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

15 людей отримали поранення в аварії з нагромадженням транспортних засобів на слизькій дорозі на автобані 70 у Верхній Франконії. За словами представника поліції, в суботу вранці в ДТП потрапили 29 транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі та міжміський автобус. 14 транспортних засобів втрапили в ДТП на дорозі в напрямку Бамберга та 15 у протилежному напрямку до Байройта, включаючи, за даними поліції, вантажівку та автобус.

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Поліція назвала причиною аварії "сильний дощ і град у поєднанні з перевищенням швидкості" та недостатню безпечну дистанцію. За попередніми оцінками, сума збитків становить від 250 до 300 тисяч євро.

На місці працювала велика кількість екстрених служб, зокрема 130 пожежників, шість лікарів швидкої допомоги та 70 парамедиків. Були задіяні три гелікоптери рятувальників і гелікоптер поліції, а також 15 карет швидкої допомоги.

У районі Фульди в землі Гессен четверо людей, у тому числі двоє маленьких дітей, втрапили в ДТП на слизькій дорозі. Автомобіль, в якому сиділи діти та 25-річний пасажир, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет, де перекинувся. Швидка доставила чотирьох постраждалих до лікарні.

Семеро людей постраждали в аварії на трасі A36 в районі Гарц (Саксонія-Ангальт). Як повідомила поліція, троє водіїв поблизу Тале втратили контроль над своїми автомобілями через раптовий град і сталося зіткнення. У суботу вдень в аварії серйозно постраждала 69-річна пасажирка одного з автомобілів. Ще шестеро пасажирів, серед яких двоє дітей 8 і 12 років, отримали легкі травми. Усіх семеро постраждалих каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні.

Німецька погодна служба (DWD) оголосила про сильний снігопад на низьких гірських висотах цієї неділі. На висоті 400-600 метрів можна очікувати до 10 сантиметрів свіжого снігу в неділю вранці, а на більших висотах навіть до 15 сантиметрів.

Кілька дерев зламалися під вагою снігу в Східній Вестфалії-Ліппе в ніч на неділю. Як повідомили в поліції, це створило близько 20 небезпечних місць. Співробітники місцевої пожежної охорони прибрали повалені дерева та розчистили вулиці.

Нагадаємо, сильні вітри на півдні Польщі на початку квітня завдали значних збитків і призвели до загибелі п'ятьох людей, серед яких діти.