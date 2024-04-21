В Германии на фоне сильного похолодания на скользких дорогах пострадали десятки человек

В Германии возвращение зимней погоды повлекло за собой ряд аварий, на скользких дорогах пострадали десятки человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

15 человек получили ранения в аварии с скоплением транспортных средств на скользкой дороге на автобане 70 в Верхней Франконии. По словам представителя полиции, в субботу утром в ДТП попали 29 транспортных средств, включая легковые автомобили и междугородний автобус. 14 транспортных средств попали в ДТП на дороге в направлении Бамберга и 15 в противоположном направлении в Байройт, включая, по данным полиции, грузовик и автобус.

Полиция назвала причиной аварии "сильный дождь и град в сочетании с превышением скорости" и недостаточную безопасную дистанцию. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет от 250 до 300 тысяч евро.

На месте работало большое количество экстренных служб, в том числе 130 пожарных, шесть врачей скорой помощи и 70 парамедиков. Были задействованы три вертолета спасателей и вертолет полиции, а также 15 карет скорой помощи.

В районе Фульды в земле Гессен четыре человека, в том числе двое маленьких детей, попали в ДТП на скользкой дороге. Автомобиль, где сидели дети и 25-летний пассажир, выехал на встречную полосу и взлетел в кювет, где опрокинулся. Скорая доставила четырех пострадавших в больницу.

Семь человек пострадали в аварии на трассе A36 в районе Гарц (Саксония-Ангальт). Как сообщила полиция, трое водителей близ Тале потеряли контроль над своими автомобилями из-за внезапного града и произошло столкновение. В субботу днем в аварии серьезно пострадала 69-летняя пассажирка одного из автомобилей. Еще шесть пассажиров, среди которых двое детей 8 и 12 лет, получили легкие травмы. Все семеро пострадавших каретой скорой помощи доставлены в больницу.

Немецкая погодная служба (DWD) объявила о сильном снегопаде на низких горных высотах в это воскресенье. На высоте 400-600 метров ожидается до 10 сантиметров свежего снега в воскресенье утром, а на больших высотах даже до 15 сантиметров.

Несколько деревьев сломались под тяжестью снега в Восточной Вестфалии-Липпе в ночь на воскресенье. Как сообщили в полиции, это создало около 20 опасных мест. Сотрудники местной пожарной охраны убрали поваленные деревья и расчистили улицы.

Напомним, сильные ветры на юге Польши в начале апреля нанесли значительный ущерб и привели к гибели пяти человек, среди которых дети.