США закликали ЄС скоротити податок на прибуток від заморожених активів Росії

США закликають Європу скоротити податки на доходи від заморожених російських активів у рамках пропозиції щодо фінансування України шляхом запозичень під майбутні прибутки, які, за їх словами, вивільнять 50 мільярдів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Дейліп Сінгх, заступник радника з питань національної безпеки США з питань міжнародної економіки, сказав, що G7 обговорює ідею Вашингтона збільшити вартість процентного доходу від активів, щоб отримати готівку до Києва вже цього літа.

Західні союзники арештували 260 мільярдів євро активів російського центрального банку після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, але з того часу розділилися щодо того, що робити із замороженими активами. Вашингтон виступає за повну конфіскацію резервів і передачу їх Україні, але багато європейських посадовців попереджають, що такий крок порушить міжнародне право, порушить світові ринки та підірве статус євро.

Натомість минулого тижня США запропонували залучити десятки мільярдів євро для України шляхом забезпечення кредитів під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. Вони сподіваються досягти згоди від союзників до саміту лідерів G7 в Італії в червні. Сінгх сказав, що цей крок може передбачати випуск облігацій приватному сектору або позику одним або декількома урядами G7, яка буде погашена в першу чергу за рахунок процентного доходу.

Він стверджує, що союзники повинні прагнути виділити близько 50 мільярдів доларів для України через цю пропозицію. Але щоб ця ідея спрацювала, Сінгх сказав FT, що буде критично важливо "максимізувати річний процентний дохід" від активів. За його словами, обговоривши, куди реінвестувати гроші, і змінивши режим оподаткування потоків доходу, вартість процентних платежів може досягти 5 мільярдів євро на рік.

"Куди інвестуються активи, має значення, а також ступінь їх оподаткування. Ми повинні максимізувати кожен євро з цих знерухомлених резервів на благо України"", – сказав він.

Нагадаємо, Палата представників США у суботу схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.