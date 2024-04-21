США призвали ЕС сократить налог на прибыль от замороженных активов России

США призывают Европу сократить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках предложения по финансированию Украины путем заимствований под будущие прибыли, которые, по их словам, высвободят 50 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Дейлип Сингх, заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике, сказал, что G7 обсуждает идею Вашингтона увеличить стоимость процентного дохода от активов, чтобы получить наличные в Киев уже этим летом.

Западные союзники арестовали 260 миллиардов евро активов российского центрального банка после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, но с тех пор разделились по поводу того, что делать с замороженными активами. Вашингтон выступает за полную конфискацию резервов и передачу их Украине, но многие европейские чиновники предупреждают, что такой шаг нарушит международное право, нарушит мировые рынки и подорвет статус евро.

На прошлой неделе США предложили привлечь десятки миллиардов евро для Украины путем обеспечения кредитов под залог будущих доходов от замороженных активов. Они надеются добиться согласия от союзников к саммиту лидеров G7 в Италии в июне. Сингх сказал, что этот шаг может предусматривать выпуск облигаций частному сектору или ссуду одним или несколькими правительствами G7, которая будет погашена в первую очередь за счет процентного дохода.

Он утверждает, что союзники должны стремиться выделить около 50 миллиардов долларов для Украины из-за этого предложения. Но, чтобы эта идея сработала, Сингх сказал FT, что будет критически важно "максимизировать годовой процентный доход" от активов. По его словам, обсудив, куда реинвестировать деньги, и изменив режим налогообложения потоков дохода, стоимость процентных платежей может достигнуть 5 миллиардов евро в год.

"Куда инвестируются активы, имеет значение, а также степень их налогообложения. Мы должны максимизировать каждый евро из этих обездвиженных резервов во благо Украины", – сказал он.

Напомним, Палата представителей США в субботу одобрила законопроект, предусматривающий возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций.