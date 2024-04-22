ЗМІ: США знищили пускову установку після удару по авіабазі в Сирії

Після ракетного удару по американській військовій базі на північному сході Сирії літак очолюваної США коаліції в Іраку і Сирії завдав удару по пусковій установці.

Про це повідомляє Voice of America з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, невелика вантажівка з ракетною установкою, закріпленою на кузові, була припаркована в іракському місті Зуммар, що на кордоні з Сирією.

Знищена вантажівка була вилучена для подальшого розслідування. Згідно з попередніми даними, вона була знищена внаслідок повітряного удару.

ЗМІ раніше повідомили, що по військовій базі США на північному сході Сирії випустили щонайменше п'ять ракет з території Іраку.

Ця атака на американський військовий об’єкт на Близькому Сході стала першою з лютого.

Вона сталась наступного дня після того, як прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані повернувся з візиту до США, де він зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Ізраїль завдав удару по території Ірану. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили, зокрема за допомогою сил США.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.