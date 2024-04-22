СМИ: США уничтожили пусковую установку после удара по авиабазе в Сирии

После ракетного удара по американской военной базе на северо-востоке Сирии самолет возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии нанес удар по пусковой установке.

Об этом сообщает Voice of America со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Как указано, небольшой грузовик с ракетной установкой, закрепленной на кузове, был припаркован в иракском городе Зуммар, что на границе с Сирией.

Уничтоженный грузовик был изъят для дальнейшего расследования. Согласно предварительным данным, он был уничтожен в результате воздушного удара.

СМИ ранее сообщили, что по военной базе США на северо-востоке Сирии выпустили по меньшей мере пять ракет с территории Ирака.

Эта атака на американский военный объект на Ближнем Востоке стала первой с февраля.

Она произошла на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани вернулся после визита в США, где он встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Напомним, в прошлую пятницу Израиль нанес удар по территории Ирана. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили, в том числе с помощью сил США.

Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.