Местные выборы в Польше: Кандидаты правящей коалиции победили в большинстве городов

В воскресенье, через две недели после общенациональных местных выборов, в Польше было проведено 748 повторных голосований во втором туре на должности мэров городов и глав гмин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.

Кандидаты от правящей коалиции победили в большинстве провинциальных центров в результате второго тура голосования.

Александр Мишальский, депутат от "Гражданской коалиции", крупнейшей силы в правительственной коалиции Польши, стал мэром Кракова с небольшим преимуществом.

"Мои дорогие друзья, я принимаю этот результат с большой благодарностью ко всем мужчинам и женщинам Кракова, но со смирением, поскольку это все еще голосование, давайте помнить об этом", – сказал Мишальский вскоре после объявления результатов.

В другом крупном городе, Вроцлаве, нынешний мэр Яцек Сутрик, независимый кандидат, которого поддерживает партия правящей коалиции "Новые левые", победил с убедительным результатом, набрав более двух третей голосов.

Избирательные участки закрылись в 21:00. Из 748 выборов мэров девять повторных голосований были проведены в городах, имеющих статус столицы воеводства.

По данным Национальной избирательной комиссии, в шести из них победили кандидаты от "Гражданской коалиции", в двух других новых мэров поддержали члены правящей коалиции. Явка составила 44,06%.

7 апреля в Польше прошел первый тур местных выборов.

И оппозиционная партия "Право и справедливость", и политсила премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция" эти выборы не выиграли, но и не проиграли.

По результатам окончательного подсчета голосов "Право и справедливость" в целом выиграла выборы в воеводские сеймики с результатом 34,27%. Однако партия одержала верх только в шести воеводствах, ранее она имела большинство в девяти.

Подробнее о первом туре местных выборов в Польше читайте в статье Намек на реванш: какие проблемы правительства Туска показали местные выборы в Польше.