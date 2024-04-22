Кулеба розказав міністрам ЄС, що ще є можливість запобігти гіршим сценаріям

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС із закликом до "конкретних та сміливих рішень" щодо посилення української протиповітряної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це Кулеба заявив під час відеозвернення до європейських міністрів.

Він поінформував європейських колег щодо критичних потреб України задля протидії російській агресії та зміни ситуації на полі бою на користь ЗСУ.

"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", – наголосив міністр.

Разом із міністром оборони Рустемом Умєровим Кулеба подякував європейським колегам за всю надану Україні військову та іншу підтримку з початку російського повномасштабного вторгнення.

Він також наголосив, що Європа не має розслаблятися попри нещодавнє рішення Палати представників щодо схвалення проєкту з допомогою Україні.

"По-перше, оборона Європи – це насамперед справа нас, європейців. По-друге, за пів року дискусій в США Європа продемонструвала справжнє лідерство та здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запамʼятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед", – зазначив міністр.

Він додав, що Росію може зупинити лише сила, а обережність лише провокує її.

"Єдиний спосіб не дати Путіну запалити більшу війну в Європі – це завдати болісних втрат російським окупаційним військам на території України. Лише завдавши Путіну поразки на нашій території, можна змусити його відмовитися від агресивних планів щодо Молдови, Польщі, країн Балтії, Фінляндії та інших європейських країн", – резюмував Кулеба.

Перед початком зустрічі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що багато європейських союзників "відчули полегшення" після того, як у суботу Палата представників США схвалила виділення допомоги Україні, однак Європа не має зупинятися у підтримці України попри рішення Палати представників.

Крім того, німецький віцеканцлер Роберт Габек вважає, що Німеччина має взяти на себе лідерство у наданні подальшої підтримки Україні, а також розширити виробництво зброї.