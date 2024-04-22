Глава МЗС Литви: Європі не варто послаблювати підтримку України попри хороші новини зі США

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що багато європейських союзників "відчули полегшення" після того, як у суботу Палата представників США схвалила виділення допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр сказав перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Люксембурзі.

Ландсбергіс зазначив, що Європа не має зупинятися у підтримці України попри рішення Палати представників.

"Як я вже згадував на початку, я думаю, що тепер багато союзників відчують полегшення, оскільки хороші новини надходять зі Сполучених Штатів, але це не має завадити нам робити те, що ми повинні робити", – сказав він.

Глава МЗС Литви у цьому контексті наголосив на необхідності зробити кроки для посилення протиповітряної оборони України і анонсував певні оголошення з цього приводу.

"У Литви є певне обладнання, яке може використовуватися в Україні, і про це буде пізніше оголошено сьогодні, я сподіваюся", – додав литовський міністр.

Він також зазначив, що важливо підтримувати всі ініціативи стосовно допомоги Україні, такі як чеська з постачання боєприпасів, і німецька щодо додаткових засобів ППО.

Говорячи про ухвалене Палатою представників рішення, Ландсбергіс заявив, що "ми ухилилися від історичної кулі, але, на жаль, ще багато куль на шляху".

"Тому ми можемо порадіти один день, але ми повинні бути готові до битви, яка прийде завтра, і тому не може бути ніякого припинення допомоги (Україні – Ред.)", – резюмував міністр.

В суботу 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

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