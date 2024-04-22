Віцеканцлер Німеччини вважає, що країна має робити більше для допомоги України

Німецький віцеканцлер Роберт Габек вважає, що Німеччина має взяти на себе лідерство у наданні подальшої підтримки Україні, а також розширити виробництво зброї.

Його заяву наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Габек натякнув, що не погоджується з думкою деяких політиків щодо того, що Німеччина робить достатньо і тепер справа за іншими партнерами в Європі.

"Це неправильне мислення... Ми не можемо тут грати в ігри... Ми повинні бачити, що ми є "першопрохідцями", що ми ведемо за собою, що ми говоримо, що можемо зробити ще один крок", – зазначив віцеканцлер.

Він підкреслив, що якщо Україні потрібні зброя і боєприпаси, вона повинна їх отримати.

"Якщо ж вона їх більше не потребує, то Бундесвер може їх використати. Тому ми повинні швидше нарощувати масштаби і виробляти більше", – додав німецький урядовець.

Раніше Габек, який нещодавно відвідував Київ, закликав країни-партнери постачати Україні більше зброї.

Також віцеканцлер запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок російських атак.