У Фінській затоці відновив роботу пошкоджений восени газопровід Balticconnector 

З понеділка газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією, що проходить по дну Фінської затоки, відновив роботу після ремонту.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

З 22 квітня через Balticconnector знову почали прокачувати газ між естонським містом Палдіскі та фінським Інкоо.

До цього газопровід більш як пів року не працював після його пошкодження 8 жовтня 2023 року в економічній зоні Фінляндії.

Остаточна вартість ремонтних робіт може скласти майже 40 млн євро.

Розслідування ще триває, але головною версією вважається пошкодження якорем китайського торгового судна New New Polar Bear, яке йшло у Санкт-Петербург і проходило над газопроводом приблизно у той час, коли могло відбутись пошкодження. На морському дні виявили сліди від якоря, сам відірваний якір також виявили неподалік від місця розриву труби. Судно помітили на стоянці у Петербурзі без другого якоря.

Фінські слідчі зосередилися на співпраці з китайською владою для остаточного доведення провини й притягнення судна до відповідальності, оскільки відповідальні за нього особи ухиляються від співпраці.



