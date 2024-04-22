В Финском заливе возобновил работу поврежденный осенью газопровод Balticconnector

С понедельника газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, проходящий по дну Финского залива, возобновил работу после ремонта.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

С 22 апреля через Balticconnector снова начали прокачивать газ между эстонским городом Палдиски и финским Инкоо.

До этого газопровод более полугода не работал после его повреждения 8 октября 2023 года в экономической зоне Финляндии.

Окончательная стоимость ремонтных работ может составить почти 40 млн евро.

Расследование еще продолжается, но главной версией считается повреждение якорем китайского торгового судна New New Polar Bear, которое шло в Санкт-Петербург и проходило над газопроводом. На морском дне обнаружили следы от якоря, сам оторванный якорь также обнаружили неподалеку от места разрыва трубы. Судно заметили на стоянке в Петербурге без второго якоря.

Финские следователи сосредоточились на сотрудничестве с китайскими властями для окончательного доказательства вины и привлечения судна к ответственности, поскольку ответственные за него лица уклоняются от сотрудничества.