Сунак впервые посетит Германию: обсудят войну в Украине и Ближний Восток

Канцлер Германии Олаф Шольц будет принимать в среду в Берлине премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

Темой встречи Сунака и Шольца станут взаимные отношения двух стран, война РФ против Украины и ситуация на Ближнем Востоке, сообщила заместительница пресс-секретаря правительства Кристиане Хоффманн.

Это будет первый визит главы британского правительства в Германию после того, как он возглавил эту должность в октябре 2022 года.

В последнее время Сунак почти полностью передал внешнюю политику министру иностранных дел Дэвиду Кэмерону.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство обороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда для Украины в размере 900 млн фунтов (более 1 млрд евро) из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.

Перед этим Минобороны Великобритании сообщило о намерениях предоставить Украине современные беспилотники и системы ПВО на сумму 60 млн фунтов стерлингов (почти 70 млн евро).

В то же время в немецком правительстве заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.

Перед этим правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.