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У столиці Болгарії відновили демонтаж монумента радянській армії

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Новини — Понеділок, 22 квітня 2024, 17:08 — Марія Ємець

У столиці Болгарії Софії після тривалої паузи продовжили демонтаж пам’ятника радянській армії, знявши з постаменту напис, де радянських військових називають визволителями.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда". 

Із п’єдесталу демонтували напис "Радянській армії – визволителям від вдячного болгарського народу" після розпорядження керівниці столичного регіону Вяри Тодевої. 

 
Veselin Borishev, RFE/RL

Кілька тижнів тому Вищий адміністративний суд відхилив дві апеляції, які досі блокували демонтаж напису.

 
Veselin Borishev, RFE/RL

Демонтаж пам’ятника почали у грудні 2023 року, коли почали розбирати групу скульптур на постаменті, але після того призупинили його через оскарження рішення у суді. 

Демонтовану скульптурну групу перевезли у село Дольни Лозен, а далі скульптури перемістять у музей соціалістичного мистецтва у Софії. 

Для остаточного демонтажу монумента потрібно ще понад мільйон євро (2,5 млн болгарських левів), які мають виділити рішенням уряду. 

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Болгарія