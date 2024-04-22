У столиці Болгарії відновили демонтаж монумента радянській армії

У столиці Болгарії Софії після тривалої паузи продовжили демонтаж пам’ятника радянській армії, знявши з постаменту напис, де радянських військових називають визволителями.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Із п’єдесталу демонтували напис "Радянській армії – визволителям від вдячного болгарського народу" після розпорядження керівниці столичного регіону Вяри Тодевої.

Veselin Borishev, RFE/RL

Кілька тижнів тому Вищий адміністративний суд відхилив дві апеляції, які досі блокували демонтаж напису.

Veselin Borishev, RFE/RL

Демонтаж пам’ятника почали у грудні 2023 року, коли почали розбирати групу скульптур на постаменті, але після того призупинили його через оскарження рішення у суді.

Демонтовану скульптурну групу перевезли у село Дольни Лозен, а далі скульптури перемістять у музей соціалістичного мистецтва у Софії.

Для остаточного демонтажу монумента потрібно ще понад мільйон євро (2,5 млн болгарських левів), які мають виділити рішенням уряду.