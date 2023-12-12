У столиці Болгарії з протестами демонтують аварійний пам'ятник радянській армії

У Софії почали демонтаж монумента радянській армії, рішенню посприяв його аварійний стан.

Про це повідомляє News.bg та БГНЕС, пише "Європейська правда".

Пам’ятник вже багато десятиліть спричиняє суперечки між тими, хто вважає за потрібне його демонтувати, і тими, хто його захищає. Місцева влада неодноразово ухвалювала рішення про демонтаж, але вони – до цього випадку – зависали на наступних етапах погодження та викликали різку реакцію посольства Росії.

Ключовим аргументом для рішення став експертний висновок про те, що пам’ятник через аварійний стан становить загрозу для оточуючих: по всій довжині пішла тріщина.

Останні кілька місяців монумент обгородили захисними конструкціями. Коли їх встановлювали, декілька груп незгодних намагалися фізично перешкоджати роботам.

Вранці 12 грудня, коли стало відомо про запланований демонтаж, до пам’ятника зійшлися його захисники з вигуками "фашисти" й "соросоїди".

Зібрався і контрпротест, деякі учасники якого вигукували "червоне сміття", а на плакатах згадали триваючу війну Росії проти України.

Георгій Свіленський з Болгарської соціалістичної партії, який прийшов захищати пам'ятник, постраждав внаслідок падіння на нього елемента металевої огорожі. Соратники заявили, що представник регіональної адміністрації буцімто штовхнув його на паркан.

Частина протестувальників заблокували Орлів міст.

Демонтаж починають зі скульптур, що розташовані у верхній частині. Їх планують відреставрувати та розмістити в іншому місці, один з варіантів, який розглядають – Музей соціалістичного мистецтва.

Нагадаємо, в естонській Нарві – найбільш російськомовному місті країни – торік після тривалих суперечок демонтували радянський танк-пам'ятник.

Тим часом у Фінляндії суд скасував рішення про демонтаж пам’ятника Леніну у місті Турку.