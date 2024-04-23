Столтенберг їде до Польщі на зустріч з Туском і Сунаком

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 23 квітня, відвідає Польщу.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, інформує "Європейська правда".

У польській столиці Варшаві Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском та очільником уряду Великої Британії Ріші Сунаком.

Генсек НАТО також зустрінеться з військовослужбовцями Королівського драгунського гвардійського полку.

Як відомо, під час свого візиту до Польщі Ріші Сунак оголосить про найбільший пакет військової допомоги Україні.

Потім британський прем’єр поїде до Німеччини, де зустрінеться з Канцлером Олафом Шольцом у Берліні.