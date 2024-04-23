Столтенберг едет в Польшу на встречу с Туском и Сунаком

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 23 апреля, посетит Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, информирует "Европейская правда".

В польской столице Варшаве Столтенберг встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском и главой правительства Великобритании Риши Сунаком.

Генсек НАТО также встретится с военнослужащими Королевского драгунского гвардейского полка.

Как известно, во время своего визита в Польшу Риши Сунак объявит о крупнейшем пакете военной помощи Украине.

Затем британский премьер поедет в Германию, где встретится с Канцлером Олафом Шольцом в Берлине.