WSJ: Трамп називав Україну "тотально корумпованою" і "частиною Росії"

За часів свого президентства Дональд Трамп критикував Україну за корупцію і підтримував історичні претензії Росії на частину її території.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Колишні й нинішні посадовці адміністрації США розповіли, що на зустрічах у Білому домі та під час переговорів з іноземними лідерами Трамп неодноразово описував Україну як "тотально корумповану" і сповнену "жахливих людей".

За даними видання, під час першої зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним в Німеччині у 2017 році російський правитель закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на зв'язки з Київською Руссю XI століття, яка була розташована на території сучасної України, Білорусі та частини Росії.

Відтоді Трамп часто скаржився на підтримку України з боку США, називаючи країну в розмовах з європейськими лідерами "вашою Україною" і "частиною Росії", заявили американські та іноземні посадовці.

Скептицизм тодішнього президента щодо України проявився під час дискусій, в яких він спочатку виступав проти продажу Україні ракет для посилення оборони країни від Росії, розповіли нинішні та колишні посадовці.

За їхніми словами, Трамп спочатку лаяв радників, які переконували його схвалити продаж ракет. Він заперечував проти надання Києву того, що він назвав "летальною допомогою", і заявив, що європейські союзники повинні робити більше для захисту своїх сусідів.

Тодішній радник з національної безпеки Герберт МакМастер і тодішній міністр оборони Джим Меттіс запевнили Україну, що запит буде розглянуто, коли, за словами одного іноземного посадовця, Трамп буде "у гарному настрої".

Така можливість з'явилася у грудні 2017 року після того, як днем раніше Конгрес схвалив президентський законопроєкт про податкову реформу. Макмастер і Меттіс принесли Трампу документ про затвердження передачі Javelin Україні наступного дня, і він підписав його.

Однією з причин несприятливого ставлення до України з боку Трампа стало небажання розвідспільноти США підтвердити його твердження про втручання України у президентські вибори 2016 року.

Посадовці адміністрації були "спантеличені тим, чому він (Трамп. – Ред.) був набагато прихильніший до Росії, ніж до України – особливо коли їхні інтереси розходилися", сказав колишній посадовець.

Його ставлення до України також проявилося в тому, що він спочатку чинив опір зустрічі з тодішнім президентом України Петром Порошенком у 2017 році в Білому домі, хоча згодом все ж погодився на неї.

Пам'ятаючи про небажання Трампа зустрічатися, Порошенко під час цього візиту погодився на прохання посадовця адміністрації купити вугілля у компанії з Пенсильванії. Потім Трамп у своєму виступі підкреслив зацікавленість України в купівлі американського вугілля.

Як зазначає видання, ставлення Трампа до України залишалося незмінно негативним. У червні 2018 року, за розповіддю одного з іноземних посадовців, на вечері G7 в Канаді він заявив своїм колегам, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу".

Минулого місяця, захищаючи зусилля свого адвоката Руді Джуліані, спрямовані на просування розслідувань в Україні, Трамп заявив журналістам: "Він шукає корупцію скрізь, куди б він не пішов. Усі розуміють, що Україна має великі проблеми в цьому плані".

Раніше колишня радниця Трампа Фіона Гілл у коментарі для книги репортера The New York Times Девіда Сенгера розповіла, що Трамп, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.

Телеканал CNN нещодавно повідомив, що Трамп нібито розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу американську військову допомогу.