WSJ: Трамп называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России"

Во времена своего президентства Дональд Трамп критиковал Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Бывшие и нынешние чиновники администрации США рассказали, что на встречах в Белом доме и во время переговоров с иностранными лидерами Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированную" и полную "ужасных людей".

По данным издания, во время первой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Германии в 2017 году российский правитель призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на связи с Киевской Русью XI века, которая была расположена на территории современной Украины, Беларуси и части России.

С тех пор Трамп часто жаловался на поддержку Украины со стороны США, называя страну в разговорах с европейскими лидерами "вашей Украиной" и "частью России", заявили американские и иностранные чиновники.

Скептицизм тогдашнего президента в отношении Украины проявился во время дискуссий, в которых он сначала выступал против продажи Украине ракет для усиления обороны страны от России, по словам нынешних и бывших чиновников.

По словам нынешних и бывших чиновников, Трамп сначала ругал советников, которые убеждали его одобрить продажу ракет. Он возражал против предоставления Киеву того, что он назвал "летальной помощью", и заявил, что европейские союзники должны делать больше для защиты своих соседей.

Тогдашний советник по национальной безопасности Герберт МакМастер и тогдашний министр обороны Джим Мэттис заверили Украину, что запрос будет рассмотрен, когда, по словам одного иностранного чиновника, Трамп будет "в хорошем настроении".

Такая возможность появилась в декабре 2017 года после того, как днем ранее Конгресс одобрил президентский законопроект о налоговой реформе. Макмастер и Мэттис принесли Трампу документ об утверждении передачи Javelin Украине на следующий день, и он подписал его.

Одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны Трампа стало нежелание разведсообщества США подтвердить его утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в 2016 году.

Чиновники администрации были "озадачены тем, почему он (Трамп. – Ред.) был гораздо более благосклонным к России, чем к Украине – особенно когда их интересы расходились", сказал бывший чиновник.

Его отношение к Украине также проявилось в том, что он сначала сопротивлялся встрече с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году в Белом доме, хотя впоследствии все же согласился на нее.

Помня о нежелании Трампа встречаться, Порошенко во время этого визита согласился на просьбу чиновника администрации купить уголь у компании из Пенсильвании. Затем Трамп в своем выступлении подчеркнул заинтересованность Украины в покупке американского угля.

Как отмечает издание, отношение Трампа к Украине оставалось неизменно негативным. В июне 2018 года на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира", по словам одного из иностранных чиновников.

В прошлом месяце, защищая усилия своего адвоката Руди Джулиани, направленные на продвижение расследований в Украине, Трамп заявил журналистам: "Он ищет коррупцию везде, куда бы он ни пошел. Все понимают, что Украина имеет большие проблемы в этом плане".

Ранее бывшая советница Трампа Фиона Хилл в комментарии для книги репортера The New York Times Дэвида Сэнгера рассказала, что Трамп, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.

Телеканал CNN недавно сообщил, что Трамп якобы рассчитывает заставить Россию и Украину начинать переговоры о прекращении боевых действий, давя аргументом о дальнейшей американской военной помощи.