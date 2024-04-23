В Литве начинаются масштабные учения немецкой армии

Во вторник в Литве начинаются масштабные учения немецкого Бундесвера Grand Quadriga 2024.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Во время учений более 3 тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в частности танки Leopard, БМП Puma и Boxer, перебазируются на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде.

Эти учения сосредоточены на передислокации двух дивизий из Центральноевропейского региона в Восточный.

Подразделения литовской армии вместе с немецкими частями будут участвовать в тренировках по планированию и проведению операций, а также оказывать поддержку стране пребывания.

Эти учения продлятся до конца мая.

В понедельник, 22 апреля, в Литве начались одни из крупнейших национальных военных учений Thunder Strike.

А в воскресенье стартовали совместные литовско-польские тактические учения с авиационным элементом "Храбрый грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).