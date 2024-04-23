Спецслужби Німеччини попередили про підвищену загрозу терактів

На тлі міжнародних криз у Німеччині спостерігається підвищена загроза терактів і зростання антисемітизму, попереджає контррозвідка країни.

Як пише "Європейська правда", відповідне застереження видало Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), повідомляє DW.

Відомство попередило про загострення ситуації з безпекою в Німеччині у зв'язку з ескалацією близькосхідного конфлікту і діями РФ, яка, ймовірно, планує диверсії.

"Деструктивні сили всередині країни і за кордоном активно працюють над дестабілізацією нашої демократії і нашої держави. При цьому вони застосовують усі можливі засоби: шпигунство і кібератаки, посилення впливу і дезінформацію, розповсюдження (ядерних і ракетних технологій. – Ред.) і диверсії, а також державний тероризм", – заявив глава німецької спецслужби Томас Гальденванг.

За його словами, міжнародні кризи безпосередньо впливають на Німеччину. Нині BfV має справу з такою значною кількістю інцидентів у різних сферах, як цього не спостерігалося "вже багато років, а, можливо, ще ніколи раніше в історії відомства", додав він.

Спецслужба розцінює як "значно збільшений" ризик диверсій з боку іноземних держав. За словами Гальденванга, Росія може вчинити акти диверсій в Німеччині як реакцію на перебіг її війни проти України.

Він також не виключив, що напередодні виборів до Європарламенту і регіональних виборів у деяких федеральних землях Німеччини Росія спробує вплинути на результати голосувань.

При цьому, додав він, Москва прагне розколоти суспільство і зміцнити сили на правому фланзі. Глава BfV згадав на цьому тлі затримання минулого тижня двох німців російського походження, яких підозрюють у пошуку потенційних цілей для проведення диверсій проти німецької підтримки України.

Напередодні у Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів, які могли передавати інформацію про військові технології китайській секретній службі.