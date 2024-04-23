Спецслужбы Германии предупредили о повышенной угрозе терактов

На фоне международных кризисов в Германии наблюдается повышенная угроза терактов и рост антисемитизма, предупреждает контрразведка страны.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее предостережение выдало Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), сообщает DW.

Ведомство предупредило об обострении ситуации с безопасностью в Германии в связи с эскалацией ближневосточного конфликта и действиями РФ, которая, вероятно, планирует диверсии.

"Деструктивные силы внутри страны и за рубежом активно работают над дестабилизацией нашей демократии и нашего государства. При этом они применяют все возможные средства: шпионаж и кибератаки, усиление влияния и дезинформацию, распространение (ядерных и ракетных технологий. – Ред.) и диверсии, а также государственный терроризм", – заявил глава немецкой спецслужбы Томас Хальденванг.

По его словам, международные кризисы непосредственно влияют на Германию. Сейчас BfV имеет дело с таким значительным количеством инцидентов в различных сферах, как этого не наблюдалось "уже много лет, а, возможно, еще никогда раньше в истории ведомства", добавил он.

Спецслужба расценивает как "значительно увеличенный" риск диверсий со стороны иностранных государств. По словам Хальденванга, Россия может совершить акты диверсий в Германии как реакцию на ход ее войны против Украины.

Он также не исключил, что накануне выборов в Европарламент и региональных выборов в некоторых федеральных землях Германии Россия попытается повлиять на результаты голосований.

При этом, добавил он, Москва стремится расколоть общество и укрепить силы на правом фланге. Глава BfV вспомнил на этом фоне задержание на прошлой неделе двух немцев российского происхождения, которых подозревают в поиске потенциальных целей для проведения диверсий против немецкой поддержки Украины.

Накануне в Германии арестовали трех вероятных шпионов, которые могли передавать информацию о военных технологиях китайской секретной службе.