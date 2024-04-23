Як прибічниця теорій змови і російської пропаганди збільшує вплив у Конгресі США

Навіть ті, хто не надто стежить за політичними течіями у США і не знає імен американських конгресменів, за останній тиждень не могли не чути про Марджорі Тейлор Грін або принаймні про її ініціативи щодо України.

Саме ця американська конгресменка подала низку ідіотських правок до закону про американську допомогу Україні.

Про те, звідки вона взялася, якими насправді є її погляди та вплив, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка За Трампа, Путіна і теорії змови: все про Марджорі Тейлор Грін, противницю України у Конгресі США. Далі – стислий її виклад.

Треба визнати, що донедавна – як мінімум до 2018 року – про існування Марджорі Тейлор Грін не знали навіть фахівці з американської політики. Адже до того часу вона не просто не була політикинею, а й, за її власним визнанням, навіть не ходила на вибори.

Але що ж привело Грін до політики, яку вона до того показово зневажала?

Натхненником, що змінив погляди Грін, став Дональд Трамп.

"Він для мене був кимось, із ким я могла себе співвіднести. Кимось, чия проста манера спілкування мені імпонувала... І я зрештою подумала: може, це той, хто нарешті візьметься за речі, які мене глибоко турбують?" – розповіла вже конгресменка у 2021 році.

Тож у жовтні 2016 року бізнесвумен Грін зробила першу для себе пожертву у виборчий фонд – на кампанію Трампа. Але навіть тоді вона так і не дійшла до виборчої дільниці.

"І я натрапила, це було наприкінці 2017 року, на щось під назвою Anon", – розповідала республіканка.

Йдеться про QAnon – теорію змови, яка виникла у той час на тлі передвиборчої кампанії Трампа. "ЄвроПравда" вже докладно писала про походження цієї теорії, абсурдність якої тоді вражала – але яка зацікавила багатьох аполітичних американців, однією з яких виявилася Грін.

Короткий переказ теорії QAnon такий: США та світом керує група сатаністів, головна мета яких – не дати Трампу стати президентом.

Але, є докази, що її специфічний, м’яко кажучи, світогляд виник ще до згаданого нею кінця 2017 року.

Ще у 2016-му вона нагуглила спільноти прибічників різноманітних теорій змови і долучилася до них. Наступного року вона опублікувала майже шістдесят дописів на нині заблокованому порталі American Truth Seekers ("Американські правдошукачі").

І хоча від частини теорій змови політикиня пізніше відмовилась і відразу після обрання перепросила за суперечливі й некоректні погляди та підтримку Qanon, але не так давно, минулоріч, знову згадала про "демократів-педофілів". Тож щирість її вибачень у Вашингтоні ставили під сумнів.

Усе це додає розуміння тих абсурдних правок, які вона з абсолютною серйозністю подала до законопроєкту про допомогу Україні.

Свої політичні погляди сама Грін називає "християнсько-націоналістичними".

Що ж до законодавчої роботи в Палаті представників, то за перший рік Марджорі Тейлор Грін запам’яталася радше тим, що була виключена з конгресових комітетів через суперечливі заяви; сварилася з колегами незалежно від їхньої партійної приналежності; і блокувала ухвалення законопроєктів.

Утім, вплив Марджорі Тейлор Грін неможливо заперечити.

Її суперечливі заяви привертали увагу медіа і зробили її дуже популярною серед певної частини республіканського електорату, вона була серед лідерів за пожертвами на майбутню кампанію. А у своєму окрузі у Джорджії вона також зберігала популярність завдяки стилю спілкування та поглядам і у 2022 році без проблем переобралася до Конгресу.

На той час однопартійці Грін вже не могли ігнорувати її популярність.

Вона є однією з найвідданіших депутаток Дональда Трампа та користується його повагою.

Погляди Грін на війну в Україні від початку були послідовно антиукраїнськими.

Через свої погляди вона стала улюбленицею російської пропаганди.

Багато дуже цікавих деталей з біографії і діяльності конгресменки – в матеріалі Олега Павлюка За Трампа, Путіна і теорії змови: все про Марджорі Тейлор Грін, противницю України у Конгресі США.