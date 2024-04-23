Как сторонница теорий заговора и российской пропаганды наращивает влияние в Конгрессе США

Даже те, кто не слишком следит за политическими течениями в США и не знает имен американских конгрессменов, за последнюю неделю не могли не слышать о Марджори Тейлор Грин или по крайней мере о ее инициативах по Украине.

Именно эта американская конгрессменка подала ряд идиотских поправок к закону об американской помощи Украине.

О том, откуда она взялась, каковы на самом деле ее взгляды и влияние, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка За Трампа, Путина и теории заговора: все о Марджори Тейлор Грин, противнице Украины в Конгрессе США. Далее – краткое ее изложение.

Надо признать, что до недавнего времени – как минимум до 2018 года – о существовании Марджори Тейлор Грин не знали даже специалисты по американской политике. Ведь до того времени она не просто не была политиком, но и, по ее собственному признанию, даже не ходила на выборы.

Но что же привело Грин к политике, которую она до того показательно презирала?

Вдохновителем, изменившим взгляды Грин, стал Дональд Трамп.

"Он для меня был кем-то, с кем я могла себя соотнести. Кем-то, чья простая манера общения мне импонировала... И я в конце концов подумала: может, это тот, кто наконец возьмется за вещи, которые меня глубоко беспокоят?" – рассказала уже конгрессвумен в 2021 году.

Поэтому в октябре 2016 года бизнесвумен Грин сделала первое для себя пожертвование в избирательный фонд – на кампанию Трампа. Но даже тогда она так и не дошла до избирательного участка.

"И я наткнулась, это было в конце 2017 года, на что-то под названием Anon", – рассказывала республиканка.

Речь идет о QAnon – теории заговора, которая возникла в то время на фоне предвыборной кампании Трампа. "ЕвроПравда" уже подробно писала о происхождении этой теории, чья абсурдность тогда поражала – но которая заинтересовала многих аполитичных американцев, одной из которых оказалась Грин.

Краткий пересказ теории QAnon таков: США и миром управляет группа сатанистов, главная цель которых – не дать Трампу стать президентом.

Но, есть доказательства, что ее специфическое, мягко говоря, мировоззрение возникло еще до упомянутого ею конца 2017 года.

Еще в 2016-м она нагуглила сообщества сторонников различных теорий заговора и присоединилась к ним. В следующем году она опубликовала почти шестьдесят сообщений на ныне заблокированном портале American Truth Seekers ("Американские правдоискатели").

И хотя от части теорий заговора политик позже отказалась и сразу после избрания извинилась за противоречивые и некорректные взгляды и поддержку Qanon, но не так давно, в прошлом году, снова вспомнила о "демократах-педофилах". Поэтому искренность ее извинений в Вашингтоне ставили под сомнение.

Все это добавляет понимания тех абсурдных правок, которые она с абсолютной серьезностью подала в законопроект о помощи Украине.

Свои политические взгляды сама Грин называет "христианско-националистическими".

Что касается законодательной работы в Палате представителей, то за первый год Марджори Тейлор Грин запомнилась скорее тем, что была исключена из комитетов Конгресса из-за противоречивых заявлений; ссорилась с коллегами, вне зависимости от их партийной принадлежности; и блокировала принятие законопроектов.

Впрочем, влияние Марджори Тейлор Грин невозможно отрицать.

Ее противоречивые заявления привлекали внимание медиа и сделали ее очень популярной среди определенной части республиканского электората, она была среди лидеров по пожертвованиям на будущую кампанию. А в своем округе в Джорджии она также сохраняла популярность благодаря стилю общения и взглядам и в 2022 году без проблем переизбралась в Конгресс.

К тому времени однопартийцы Грин уже не могли игнорировать ее популярность.

Она является одной из самых преданных депутатов Дональда Трампа и пользуется его уважением.

Взгляды Грин на войну в Украине изначально были последовательно антиукраинскими.

Из-за своих взглядов она стала любимицей российской пропаганды.

Много очень интересных деталей из биографии и деятельности конгрессменки – в материале Олега Павлюка За Трампа, Путина и теории заговора: все о Марджори Тейлор Грин, противнице Украины в Конгрессе США.