Туск: Польща не передасть Patriot Україні, але допоможе іншими засобами

Польща не має резервів для передачі Україні комплексу Patriot, але обіцяє допомогти іншими засобами для посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Польща "не має можливості" для передачі Україні Patriot.

Туск зазначив, що та батарея Patriot, яка розміщена біля Жешува, звідки західна допомога надходить до України, не належить Польщі, а є в розпорядженні армії США.

"Коротко кажучи, ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", – сказав польський прем’єр.

Водночас, як зазначив Туск, "існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною".

Він не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Крім того, уряд Німеччини переконує США поставити Україні принаймні ще один комплекс Patriot.