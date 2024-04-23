Туск: Польша не передаст Patriot Украине, но поможет другими средствами
Польша не располагает резервами для передачи Украине комплекса Patriot, но обещает помочь другими средствами для усиления противовоздушной обороны.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, у Польши "нет возможности" для передачи Украине Patriot.
Туск отметил, что та батарея Patriot, которая размещена возле Жешува, откуда западная помощь поступает в Украину, не принадлежит Польше, а имеется в распоряжении армии США.
"Коротко говоря, у нас нет в резерве батарей Patriot, и все это понимают. Вместе с Киевом все знают, что мы свою задачу выполнили наотлично, если речь идет о поддержке Украины, также техникой и ПВО", – сказал польский премьер.
В то же время, как отметил Туск, "существуют также другие виды вооружения, которые помогают Украине защищать небо, и здесь Польша и дальше будет оставаться активной".
Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь. Президент Анджей Дуда на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе обсуждал передачу Украине советских ракет для систем противовоздушной обороны.
По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
Кроме того, правительство Германии убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot.