Щонайменше п’ять мігрантів загинули при спробі перетнути Ла-Манш

Французька поліція проводить поліцейську операцію після повідомлень про загибель щонайменше п'яти мігрантів під час спроби перетнути Ла-Манш.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє французька газета La Voix Du Nord.

Французька берегова охорона підтвердила, що спроба перетнути Ла-Манш була невдалою, і поліція працює на пляжі після інциденту у вівторок вранці.

Речниця поліції сказала, що не може сказати, скільки людей постраждало, але додала, що було знайдено кілька "бездиханних тіл".

La Voix Du Nord відомо про загибель щонайменше п'яти мігрантів.

Близько сотні мігрантів вже були врятовані буксиром ВМС Франції, і їх везуть до Булоні, пише газета.

Служби порятунку підібрали батька чотирирічної дівчинки, яка "в сльозах стояла на пляжі".

Це сталося через кілька годин після того, як британський парламент ухвалив суперечливий законопроєкт щодо висилки шукачів притулку до Руанди, покликаний перешкодити мігрантам перетинати Ла-Манш на невеликих човнах.

Ла-Манш між Францією і Британією – один з найжвавіших судноплавних шляхів у світі, а течії тут сильні, що робить перетин на невеликих човнах небезпечним.

Контрабандисти зазвичай перевантажують хиткі човни, залишаючи їх ледь на плаву і ризикуючи бути розбитими хвилями, коли вони намагаються досягти британських берегів.

У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з ухваленням у Британії закону, який передбачає депортацію нелегальних шукачів притулку до Руанди.