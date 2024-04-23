По меньшей мере пять мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

Французская полиция проводит полицейскую операцию после сообщений о гибели по меньшей мере пяти мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает французская газета La Voix Du Nord.

Французская береговая охрана подтвердила, что попытка пересечь Ла-Манш была неудачной, и полиция работает на пляже после инцидента во вторник утром.

Пресс-секретарь полиции сказала, что не может сказать, сколько людей пострадало, но добавила, что было найдено несколько "бездыханных тел".

La Voix Du Nord известно о гибели по меньшей мере пяти мигрантов.

Около сотни мигрантов уже были спасены буксиром ВМС Франции, их везут в Булонь, пишет газета.

Службы спасения подобрали отца четырехлетней девочки, которая "в слезах стояла на пляже".

Это произошло через несколько часов после того, как британский парламент принял противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, призванный помешать мигрантам пересекать Ла-Манш на небольших лодках.

Ла-Манш между Францией и Британией – один из самых оживленных судоходных путей в мире, а течения здесь сильные, что делает пересечение на небольших лодках опасным.

Контрабандисты обычно перегружают шаткие лодки, оставляя их едва на плаву и рискуя быть разбитыми волнами, когда они пытаются достичь британских берегов.

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности соблюдением прав человека в связи с принятием в Британии закона, который предусматривает депортацию нелегальных искателей убежища в Руанду.