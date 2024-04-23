Зеленський і Сунак обговорили найбільший військовий пакет від Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує "Європейська правда".

Сунак поінформував Зеленського про виділення найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

Український президент зазначив, що все, що увійшло до переліку, "справді потрібне Україні на полі бою".

"Вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", – зазначив він.

Під час розмови також йшлося про необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів, а також майбутній Саміт миру у Швейцарії та саміт Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Як відомо, під час свого візиту до Польщі Ріші Сунак оголосить про найбільший пакет військової допомоги Україні.

Потім британський прем’єр поїде до Німеччини, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом у Берліні.