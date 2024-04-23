Зеленский и Сунак обсудили крупнейший военный пакет от Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, информирует "Европейская правда".

Сунак проинформировал Зеленского о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.

Украинский президент отметил, что все, что вошло в перечень, "действительно нужно Украине на поле боя".

"Благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях", – отметил он.

Во время разговора также шла речь о необходимости создания действенной модели конфискации российских активов, а также предстоящем Саммите мира в Швейцарии и саммите Европейского политического сообщества в Великобритании.

Как известно, во время своего визита в Польшу Риши Сунак объявит о крупнейшем пакете военной помощи Украине.

Затем британский премьер поедет в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.