Литва передала Украине партию бронемашин M577

Литва объявила о передаче Украине партии командно-штабных бронированных машин M577.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля.

Точное количество транспортных средств не сообщается.

В ведомстве напомнили, что в этом году уже предоставили Украине помощь на сумму 84 млн евро и ставят целью сохранить эту динамику.

В субботу Литва объявила, что передала Украине легкий боевой самолет L-39ZA Albatros.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность тем, что западные страны теряют фокус внимания с Украины.

А глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил необходимость предоставить Украине средства для усиления противовоздушной обороны.