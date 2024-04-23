Литва передала Украине партию бронемашин M577
Новости — Вторник, 23 апреля 2024, 13:00 —
Литва объявила о передаче Украине партии командно-штабных бронированных машин M577.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля.
Точное количество транспортных средств не сообщается.
В ведомстве напомнили, что в этом году уже предоставили Украине помощь на сумму 84 млн евро и ставят целью сохранить эту динамику.
В субботу Литва объявила, что передала Украине легкий боевой самолет L-39ZA Albatros.
Недавно президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность тем, что западные страны теряют фокус внимания с Украины.
А глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил необходимость предоставить Украине средства для усиления противовоздушной обороны.