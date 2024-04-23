Румунія допоможе з навчанням українців на партії техніки, яку передає Естонія

Президент Румунії Клаус Йоганніс направив парламенту країни листа, в якому оголосив про схвалення транзиту обладнання та матеріальних цінностей, переданих Україні Естонією, а також навчання українських військових на цьому обладнанні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Як ідеться в листі Йоганніса, в лютому 2024 року Міністерство оборони Естонії надіслало запит до Міністерства національної оборони Румунії про намір "здійснити безоплатну передачу Україні обладнання та матеріальних цінностей".

У цьому контексті Естонія попросила Румунію підтримати транзит цієї техніки, а також допомогти з організацією навчань для українських екіпажів, які приймуть та експлуатуватимуть її.

"Участь Румунії у навчальних заходах для українських військових є важливим і необхідним елементом підтримки колективних дій країн-членів і партнерів НАТО на підтримку України", – підкреслив румунський президент.

Президент Румунії, згідно з Конституцією країни, має повноваження дозволяти транзит іноземної військової техніки за умови повідомлення про це парламенту.

Деталі військової допомоги, яку Естонія передала Україні та яка буде транспортуватись транзитом через Румунію, не розголошуються.

Нагадаємо, в березні міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва повідомив, що його країна надішле Україні наступний пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро.

Раніше президент Естонії Алар Каріс оголосив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.