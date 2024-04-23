Румыния поможет с обучением украинцев на партии техники, которую передает Эстония

Президент Румынии Клаус Йоханнис направил парламенту страны письмо, в котором объявил об одобрении транзита оборудования и материальных ценностей, переданных Украине Эстонией, а также обучение украинских военных на этом оборудовании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как говорится в письме Йоханниса, в феврале 2024 года Министерство обороны Эстонии направило запрос в Министерство национальной обороны Румынии о намерении "осуществить безвозмездную передачу Украине оборудования и материальных ценностей".

В этом контексте Эстония попросила Румынию поддержать транзит этой техники, а также помочь с организацией учений для украинских экипажей, которые будут принимать и эксплуатировать ее.

"Участие Румынии в учебных мероприятиях для украинских военных является важным и необходимым элементом поддержки коллективных действий стран-членов и партнеров НАТО в поддержку Украины", – подчеркнул румынский президент.

Президент Румынии, согласно Конституции страны, имеет полномочия разрешать транзит иностранной военной техники при условии уведомления об этом парламента.

Детали военной помощи, которую Эстония передала Украине и которая будет транспортироваться транзитом через Румынию, не разглашаются.

Напомним, в марте министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев сообщил, что его страна направит Украине следующий пакет военной помощи на 20 миллионов евро.

Ранее президент Эстонии Алар Карис объявил, что Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.