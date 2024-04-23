Столтенберг: НАТО наразі не планує розміщення ядерної зброї в інших країнах

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах у межах стримування.

Про це він сказав 23 квітня під час пресконференції в Польщі разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберга попросили прокоментувати, чи ведуться в країнах НАТО розмови про розширення програми спільного використання ядерної зброї Nuclear Sharing.

"Жодних планів щодо розширення домовленостей НАТО про спільне використання ядерної зброї немає, жодних планів щодо розгортання ядерної зброї в інших країнах НАТО немає", – відповів генсек.

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.

З листопада 2009 року в межах програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Напередодні заява польського президента Анджея Дуди про можливе розміщення ядерної зброї призвела до публічної суперечки з прем'єром Дональдом Туском.