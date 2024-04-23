Ексголова МЗС Швейцарії закликає до членства країни в ЄС

Колишній член Федеральної ради Швейцарії Йозеф Дайс вважає, що членство в Європейському Союзі є єдиним способом для країни досягти своїх європейських цілей.

Про це він заявив в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи нинішні переговори Швейцарії та Євросоюзу щодо оновлення відносин, Дайс заявив, що вони означають лише "перехід від однієї тимчасової домовленості до іншої", й тут "є лише один спосіб досягти мети: вступ".

"Я вважаю недбалістю те, що ми звели природнє й найбільш розумне для нас довгострокове рішення до сценарію політичного краху. Ви не можете застрахувати будинок, якщо він вже горить. Я не хочу, щоб Швейцарії довелося приєднуватися, коли вона опиниться в скрутному становищі", – пояснив він.

Як приклад колишній голова швейцарського МЗС навів нинішнє рішення країни долучитись до санкцій проти Росії: "Як член ЄС, ми могли б мати право голосу під час ухвалення рішень, а не виконувати їх. У важливих справах там діє принцип одностайності".

Дайс наголосив, що не бачить у потенційному членстві Швейцарії в ЄС загрозу втрати суверенітету чи відмовити від прямої демократії та федералізму.

ЄС і Швейцарія є близькими сусідами з міцними транскордонними зв'язками. ЄС є головним торговельним партнером Швейцарії, а Швейцарія – четвертим за величиною партнером ЄС. Близько півтора мільйона громадян ЄС проживають у Швейцарії, а близько 450 000 швейцарських громадян – в ЄС. Кілька сотень тисяч громадян ЄС щодня перетинають кордон на роботу.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо оновлення відносин зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.

Швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.