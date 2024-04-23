Экс-глава МИД Швейцарии призывает к членству страны в ЕС

Бывший член Федерального совета Швейцарии Йозеф Дайс считает, что членство в Европейском Союзе является единственным способом для страны достичь своих европейских целей.

Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Комментируя нынешние переговоры Швейцарии и Евросоюза по обновлению отношений, Дайс заявил, что они означают лишь "переход от одной временной договоренности к другой", и здесь "есть только один способ достичь цели: вступление".

"Я считаю халатностью то, что мы свели естественное и наиболее разумное для нас долгосрочное решение к сценарию политического краха. Вы не можете застраховать дом, если он уже горит. Я не хочу, чтобы Швейцарии пришлось присоединяться, когда она окажется в затруднительном положении", – пояснил он.

В качестве примера бывший глава швейцарского МИД привел нынешнее решение страны присоединиться к санкциям против России: "Как член ЕС, мы могли бы иметь право голоса при принятии решений, а не выполнять их. В важных делах там действует принцип единодушия".

Дайс подчеркнул, что не видит в потенциальном членстве Швейцарии в ЕС угрозу потери суверенитета или отказа от прямой демократии и федерализма.

ЕС и Швейцария являются близкими соседями с прочными трансграничными связями. ЕС является главным торговым партнером Швейцарии, а Швейцария – четвертым по величине партнером ЕС. Около полутора миллионов граждан ЕС проживают в Швейцарии, а около 450 000 швейцарских граждан – в ЕС. Несколько сотен тысяч граждан ЕС ежедневно пересекают границу на работу.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 марта уполномочил Европейскую комиссию от имени всего ЕС провести переговоры по обновлению отношений со Швейцарией и одобрил соответствующие директивы.

Швейцарское правительство также утвердило новый мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом.