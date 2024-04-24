Зеленський подякував Сенату США за схвалення допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський подякував Сенату США за ухвалення законодавчого пакета, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів для України.

Про це йдеться в заяві Зеленського, опублікованій в Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що на сьогодні американська допомога є життєво важливою для України.

Зеленський подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру республіканської меншості Мітчу Макконелу, які просували цей проєкт, а також усім сенаторам, які за нього голосували.

"Я також вдячний всім американцям, які продовжують підтримувати Україну і визнають, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики", – додав він.

Зеленський зазначив, що засоби дальнього радіуса дії, артилерія та протиповітряна оборона "є критично важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру".

Нагадаємо, 23 квітня Сенат схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Президент США Джо Байден має намір підписати документ у середу, 24 квітня.

Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

Читайте також: Зброя з США, право бити по Росії та "червоні лінії" американців. Інтерв'ю з Оксаною Маркаровою.