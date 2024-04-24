Зеленский поблагодарил Сенат США за одобрение помощи Украине

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законодательного пакета, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины.

Об этом говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что на сегодня американская помощь является жизненно важной для Украины.

Зеленский поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства Митча Макконела, которые продвигали этот проект, а также всех сенаторов, которые за него голосовали.

"Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и признают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики", – добавил он.

Зеленский отметил, что средства дальнего радиуса действия, артиллерия и противовоздушная оборона "являются критически важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира".

Напомним, 23 апреля Сенат одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Президент США Джо Байден намерен подписать документ в среду, 24 апреля.

Американские СМИ уже сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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