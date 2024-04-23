CNN: Ракети ATACMS можуть передати Україні в наступному пакеті допомоги США

Наступний пакет американської військової допомоги Україні вартістю, ймовірно, 1 мільярд доларів може містити далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Новий пакет, як ідеться в матеріалі, буде наданий за механізмом PDA – тобто зброя Україні постачатиметься із запасів американської армії, що є найшвидшим із доступних шляхів.

"Під час брифінгів у Конгресі протягом останніх тижнів представники адміністрації зазначили, що США, ймовірно, вперше надішлють Україні ATACMS великої дальності як частину нового пакета допомоги", – пише CNN.

Представник Білого дому відмовився коментувати зміст пакета CNN, але сказав, що США "готові швидко надіслати військову допомогу Україні для задоволення її нагальних потреб у сфері бойових дій та протиповітряної оборони, щойно законопроєкт пройде Сенат і буде підписаний".

Ухвалення законопроєкта очікується найближчим часом після того, як сенатори провели ключове процедурне голосування 23 квітня.

Як відомо, США передали Києву невелику партію ATACMS дальністю 160 кілометрів у жовтні 2023 року. Після цього про аналогічні американські поставки не повідомлялось.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що остання телефонна розмова з Джо Байденом призвела до домовленостей із постачання далекобійних ракет ATACMS для України.

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