Bloomberg: Сі Цзіньпін у травні відвідає Белград

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у травні відвідає Сербію, дата візиту приблизно припадатиме на 25-ту річницю удару США по китайському посольству в Белграді під час операції НАТО у 1999 році.

Про візит стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, китайський лідер зупиниться в балканській країні приблизно 7 травня.

У МЗС Китаю не стали коментувати інформацію про поїздку Сі до Сербії.

Як зазначає агентство, зв'язки між Китаєм і Сербією зміцнилися за часів правління Сі. У лютому президент Сербії Александар Вучич заявив китайським державним ЗМІ, що "Тайвань – це Китай", підтримавши претензії Пекіна на острів.

Сі востаннє відвідував Сербію в 2016 році, він став першим лідером Китаю, який вшанував пам'ять загиблих на місці колишнього посольства.

Поїздка Сі у Європу в травні стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Сі також може відвідати угорську столицю Будапешт - угорська служба безпеки вже почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації.