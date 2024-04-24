Bloomberg: Си Цзиньпин в мае посетит Белград

Лидер Китая Си Цзиньпин в мае посетит Сербию, дата визита будет приходиться примерно на 25-ю годовщину удара США по китайскому посольству в Белграде во время операции НАТО в 1999 году.

О визите стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, китайский лидер остановится в балканской стране примерно 7 мая.

В МИД Китая не стали комментировать информацию о поездке Си в Сербию.

Как отмечает агентство, связи между Китаем и Сербией укрепились во времена правления Си. В феврале президент Сербии Александар Вучич заявил китайским государственным СМИ, что "Тайвань – это Китай", поддержав претензии Пекина на остров.

Си в последний раз посещал Сербию в 2016 году, он стал первым лидером Китая, который почтил память погибших на месте бывшего посольства.

Поездка Си в Европу в мае станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.

Недавно СМИ сообщили, что Си также может посетить венгерскую столицу Будапешт – венгерская служба безопасности уже начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации.