Угорська служба безпеки почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації в Будапешт на початку травня.

Про це стало відомо виданню VSquare, яке спеціалізується на тематиці Центральної Європи, повідомляє "Європейська правда".

Хоча візит ще не підтверджено публічно й про нього повідомляли тільки ЗМІ, все більше схоже на те, що голова Китаю Сі Цзіньпін дійсно відвідає не лише Париж, але й Будапешт на початку травня.

Угорський контртерористичний центр – служба безпеки, відповідальна за захист угорських та іноземних високопосадовців – вже готується до візиту делегації високого рівня з близько 400 китайців до Будапешта в період з 8 по 10 травня, повідомило угорське джерело, знайоме з підготовкою до візиту.

Угорське відомство застосовує найвищий рівень протоколу безпеки – такий самий, який був застосований під час візиту Папи Франциска до Угорщини в минулому році.

"Це буде боляче для міста", – сказало джерело, маючи на увазі, що суворі заходи безпеки призведуть до закриття угорської столиці. Більше того, обмеження на рух транспорту будуть ще суворішими, ніж під час візиту Папи Римського.

Наприклад, антитерористичне агентство навіть хоче закрити популярний серед туристів будапештський фунікулер на Замкову гору, який курсує поруч з офісами президента і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Оскільки закриття фунікулера заплановане на 9 травня, є припущення, що саме в цей день Сі Цзіньпін зустрінеться з Орбаном та угорським президентом у їхніх офісах.

Враховуючи, що все це має відбутися за місяць до місцевих і муніципальних виборів в Угорщині, а також виборів до Європейського парламенту, передбачають, що візит і проблеми з рухом транспорту в Будапешті будуть фігурувати в політичних дебатах передвиборчого сезону.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається у травні відвідати Європу. Ця поїздка стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.

Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні минулого року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях".

Глава КНР називав прем'єр-міністра Угорщини своїм давнім другом і нагадав йому, що у 2024 році буде 75-річчя дипломатичних контактів між Китаєм та Угорщиною.