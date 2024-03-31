Пилова хмара із Сахари накрила Німеччину, Францію та Швейцарію

Частини Європи напередодні була затягнута надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.

AFP

AFP

"Пил із Сахари вже дістався, і ви можете бачити жовтувату хмарність у повітрі", – сказав метеоролог Німецької метеорологічної служби Крістіан Герольд.

Очікується, що в Німеччині пил буде видно і у Великодню неділю.

Щороку з Сахари здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

Хмара пилу з Сахари вплинула на якість повітря в деяких районах.

Швейцарська служба моніторингу airCHeck зафіксувала високий рівень забруднення в коридорі, що простягається з південного заходу на північний схід країни.

Метеоролог швейцарської телерадіокомпанії SRF, повідомив, що було зафіксовано близько 180 тисяч тонн пилу – приблизно вдвічі більше, ніж під час подібних пилових бур за останні роки.

Водночас місцева влада Франції оголосила, що в деяких районах поріг забруднення повітря перевищено. У департаменті Еро, що на узбережжі Середземного моря, застерегли мешканців від інтенсивних фізичних навантажень.

У четвер у провінції Астурія на північному заході Іспанії двоє людей загинули після падіння в море в той час, як узбережжя країни накрив шторм "Нельсон", що рухається з Британських островів.

На початку року десятки тисяч людей залишилися без електрики, а сотні поїздів скасували після того, як шторм "Іша" зі зливами та поривами вітру накрив Британію та Ірландію.